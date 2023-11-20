Сегодня 24 Канал расскажет, как правильно хранить капусту, чтобы она была свежа до весны.

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Правила хранения капусты

Один из способов хранения капусты – подвешать ее за кочаны. Здесь важно повесить головки так, чтобы они не касались друг друга. Это поможет проветриванию. Кроме того, вы убережете овощ от гниения и заболеваний.

Также капусту хранят в глине. Этот способ наиболее эффективен. Ведь так овощ не гниет, не высыхает, а остается свежим и сочным на протяжении многих месяцев.

Капуста будет свежей до весны / Фото Canva

Хорошо хранить капусту в речном песке. Есть два варианта. В первом случае нужно вырезать сердцевину капусты, поместить кочаны в глубокий деревянный ящик и засыпать песком. Во втором – сначала следует насыпать речной песок толщиной 10-12 сантиметров, а затем поставить в ящик кочерыжку капусты. Но убедитесь, что сердцевина внизу.

Капусту можно поставить в подвал. Этот способ достаточно прост и популярен. Обычно овощ в несколько слоев складывают в стандартную "яблочную" коробку – примерно по 5 штук. Первый слой нужно расположить так, чтобы сердцевина смотрела вверх, а верх – вниз. Таким образом воздух будет свободно поступать и обеспечивать вентиляцию медведки.