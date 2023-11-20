Сьогодні 24 Канал розкаже, як правильно зберігати капусту, щоб вона була свіжою до весни.

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Правила зберігання капусти

Один зі способів зберігання капусти – підвішати її за качани. Тут важливо повісити головки так, щоб вони не торкалися одна одної. Це допоможе провітрюванню. Крім того, ви вбережете овоч від гниття та захворювань.

Також капусту зберігають у глині. Цей спосіб найефективніший. Адже так овоч не гниє, не висихає, а залишається свіжим і соковитим протягом багатьох місяців.

Капуста буде свіжою до весни / Фото Canva

Добре зберігати капусту в річковому піску. Є два варіанти. У першому випадку потрібно вирізати серцевину капусти, помістити качани у глибокий дерев'яний ящик і засипати піском. У другому – спочатку варто насипати річковий пісок товщиною 10-12 сантиметрів, а потім поставити у ящик качан капусти. Але переконайтесь, що серцевина внизу.

Капусту можна поставити у підвал. Цей спосіб досить простий та популярний. Зазвичай овоч у кілька шарів складають у стандартну "яблучну" коробку – приблизно по 5 штук. Перший шар потрібно розташувати так, щоб серцевина дивилася вгору, а верх – вниз. Таким чином повітря буде вільно надходити і забезпечувати вентиляцію капустянки.