Часник – це рослина, яка не боїться холоду. Однак, якщо він проросте восени завчасно, то може не витримати морозів. Тоді його верхні проростки загинуть.

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Чому озимий часник зійшов восени

Основна причина – довготривала тепла погода восени. Наприклад, як цьогоріч. Посаджений під зиму часник повинен встигнути вкорінитися ще до настання постійних морозів. А через плюсову температуру культура встигає ще й прорости.

Що робити, якщо зійшов озимий часник

Для того, щоб уникнути подібної ситуації, надалі зважайте на довгостроковий прогноз погоди.

Варто зазначити, що якщо сходи часнику не перевищують 10 сантиметрів у висоту, то ситуація не вважається критичною. Їх можна сміливо вкривати знову. Якщо ж частина цибулини загине, то навесні на це місце можна висадити ярий часник.

Втім, якщо часник все ж таки зійшов, перевищивши норму, то це можна легко виправити.

Як виправити ситуацію

Замульчіть культуру сіном, соломою, листям, лапником або навіть зрізаними підсохлими рослинами з квітника. Для кращого ефекту, зробіть шар мульчі товщиною 10-15 сантиметрів. Крім того, не забудьте створити додатковий захисний шар для культури. Це слід робити, коли випаде сніг.

Якщо мульча легка, то захистити її від вітру можна за допомогою плівки, спанбонду або картону. Головне – притисніть її по краях до землі. Для цього можна використовувати дошки.