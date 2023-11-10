Дерево слід висаджувати восени та залишати зимувати у ґрунті. Так, рослина краще приживеться і зміцніє до весни.

Спробуйте Ця квітка перетворить будь-який ґрунт на чорнозем: посадіть її у листопаді

Що додавати, щоб саджанці гарно вкорінились

Молодим деревам вкрай необхідний фосфор. Тоді саджанці добре вкоріняться. Він допомагає росту коренів, укоріненню та зимівлі яблуні. Багатьом відомо, що фосфор міститься у суперфосфаті.

Викопайте посадкову ямку під саджанець. Її діаметр має бути 60 сантиметрів, а глибина – 80 сантиметрів. На дно насипте перегній – достатньо одного відра. А зверху – один кілограм суперфосфату.

Дерево яблуні / Фото Unsplash

На суперфосфат варто насипати перегній, щоб підземна частина рослини не торкалася гранул. Так, коріння не отримає опіків.

Як вибрати вдале місце для посадки

Яблуні потрібно багато сонця. Тому варто вибрати гарно освітлене місце. Рівень залягання ґрунтових вод там повинен бути не ближче 1,7 метра від поверхні землі.

У низинах яблуню саджають на штучні земляні пагорби висотою 80-90 сантиметрів і шириною 90 – 120 сантиметрів. Варто пам'ятати, що яблуня розростається дуже сильно. Тож їй потрібно багато простору.