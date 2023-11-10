Дерево следует высаживать осенью и оставлять зимовать в почве. Так, растение лучше приживется и окрепнет к весне.

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Что добавлять, чтобы саженцы хорошо укоренились

Молодым деревьям крайне необходим фосфор. Тогда саженцы хорошо укоренятся. Он помогает росту корней, укоренению и зимовке яблони. Многим известно, что фосфор содержится в суперфосфате.

Выкопайте посадочную ямку под саженец. Ее диаметр должен быть 60 сантиметров, а глубина – 80 сантиметров. На дно насыпьте перегной – достаточно одного ведра. А сверху – один килограмм суперфосфата.

Дерево яблони / Фото Unsplash

На суперфосфат следует насыпать перегной, чтобы подземная часть растения не касалась гранул. Так, корни не получат ожогов.

Как выбрать удачное место для посадки

Яблони нужно много солнца. Поэтому стоит выбрать хорошо освещенное место. Уровень залегания грунтовых вод должен быть не ближе 1,7 метра от поверхности земли.

В низовьях яблоню сажают на искусственные земляные холмы высотой 80-90 сантиметров и шириной 90 – 120 сантиметров. Следует помнить, что яблоня разрастается очень сильно. Так что ей нужно много пространства.