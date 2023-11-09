Ця квітка поліпшує структуру ґрунту, збагачує його азотом та запобігає росту бур'янів. Рослина добре стимулює розвиток мікроорганізмів, які підвищують доступність магнію та фосфору до різноманітних культур.

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Користь космеї для ґрунту

Особливо корисною космея є для полуниці. Посійте рослину на грядках, де ви будете висаджувати кущики. Найкраще робити це у листопаді. Коріння космеї виділяє речовини, які вбивають нематоди – шкідників, які вкрай негативно впливають на полуницю.

Сміливо сійте космею навіть у злегка підмерзлу землю. Але встигніть до приходу першого снігу. Для цього зробіть на грядках неглибокі лунки і закиньте в них 2-4 насінинки.

Корисна квітка для ґрунту / Фото Pixabay

Як ще зробити ґрунт родючішим

Найпростіший спосіб – це внести у глину пісок. Це дешевше, ніж завозити чорнозем на ділянку.

Буде добре, якщо ви додасте в землю вугільний пил, особливо якщо це торф або буре вугілля. Покращують ґрунт лушпиння від насіння, тирса, солома, різаний папір, опале листя.

Взагалі можна використовувати будь-яку органіку. Проте цікаво, що її можна й не закопувати в ґрунт. Згодом добриво затягнуть в землю дощові хробаки, а гриби й бактерії перетворять все на гумус.