Як зробити, щоб бурячок не в'янув і не втрачав свої корисні властивості тривалий час, розповіли автори блогу "Українське насіння", передає 24 Канал.

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Готуємо буряк до зберігання

Щоб буряк залишався справжнім суперфудом якомога довше, необхідно подбати про правильне зберігання коренеплодів. Зокрема:

️закладайте на зимове зберігання середньостиглі та пізні сорти;

️найкраще зберігаються коренеплоди середнього розміру. Дуже малі – будуть швидко втрачати вологу і зморщуватися, а великі — знижують свої смакові якості;

перед закладанням на зберігання обов'язково залиште буряк просохнути;

не кладіть до сховища гнилі та зіпсовані коренеплоди.

Пам'ятайте, що буряк треба зберігати при температурі 0 – 2 градуси. Можете покласти його в пісок, деревну стружку або ж у сухий торф.

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Як підготувати буряк до зберігання / webdesignnewcastle / Pixabay