Как сделать, чтобы свекла не увядала и не теряла свои полезные свойства длительное время, рассказали авторы блога "Украинские семена", передает 24 Канал.

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Готовим свеклу к хранению

Чтобы свекла оставалась настоящим суперфудом как можно дольше, необходимо позаботиться о правильное хранение корнеплодов. В частности:

закладывайте на зимнее хранение среднеспелые и поздние сорта;

лучше всего сохраняются корнеплоды среднего размера. Очень малы – будут быстро терять влагу и сморщиваться, а большие – снижают свои вкусовые качества;

перед закладкой на хранение обязательно оставьте свеклу просохнуть;

не кладите в хранилище гнили и испорченные корнеплоды.

Помните, что свеклу следует хранить при температуре 0 – 2 градуса. Можете положить ее в песок, древесную стружку или же в сухой торф.

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Как подготовить свеклу для хранения / webdesignnewcastle / Pixabay