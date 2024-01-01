Засівалки на Старий Новий рік: найщиріші побажання для кожного
Старий Новий рік має одну давню та популярну в Україні традицію – засівати хату зерном та промовляти гарні побажання. Її досі практикують у багатьох українських містах і селах.
Особливість засівалок у тому, що вони походять ще від наших предків – з покоління в покоління. Якщо хтось з чоловіків прийшов у дім сіяти на Старий Новий рік – це вважалося дуже гарною прикметою. Кілька красивих засівальних віршів зібрав 24 Канал.
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Засівалки на Старий Новий рік
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще, ніж торік!
***
Сію, сію, посіваю,
Щастя, долі вам бажаю.
Я посію на тепло,
І щоб світло в вас було.
Я посію вам пшениці,
Щоб ви мали паляниці.
Ще посію гарне жито,
Щоб скоріше в мирі жити.
Просо ще посію,
На віру й надію.
Та ще рису та пшона,
Щоб закінчилась війна.
Вже пуста моя торбина,
Хай все буде Україна.
Засівалка на Старий Новий рік / Фото Vgorode.ua
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком всіх вітаю!
Щоб щасливо вам жилося,
Щоб задумане збулося,
Щоб ніколи не хворіли,
Щоб нічого не боліло,
Щоб у праці все горіло
Та й в кишені не міліло!
Щоб, як квіти, ви цвіли
Та сто років прожили!
***
Сію, сію посіваю
Всім здоров'ячка бажаю!
Щоб жили усі Ви в мирі
В сильній, вільній, Україні.
Щоб любов текла рікою
З посівалкою такою.
Хай збуваються всі мрії,
Сподівання і надії.
Вдалим буде Новий рік,
Всім прожити довгий вік!
***
Житом, житом із долоні,
По долівці, по ослоні,
Засіваю в вашій хаті –
Будьте дужі та багаті!
Щоб збулося все нівроку –
З новим щастям, з Новим роком!
***
Наказав Святий Василь
засівати в заметіль.
Особливий дав наказ, щоб засіяти всіх вас!
Ще й навчив казати так:
"На кохання сієм мак"!
Сієм жито на добро,
а для сміху …
ось – пшоно.
На здоров'я Вам овес –
щоб міцний був рід увесь.
А від заздрісних осіб сієм
Вам пшеницю – хліб!
Сієм, сієм, засіваєм!
З Новим Роком Вас вітаєм.
Засівалка на Старий Новий рік / Фото V24.com.ua
Сію, вію, посіваю,
З Новим Роком Вас вітаю!
Щоб усі були здорові,
Щоб доїлися корови,
Щоб в хліву були телята,
Свині, гуси, сало, мясо,
І копченії ковбаси!
Щоб господар був дбайливий,
Не пиячив здуру,
Щоби діти не хворіли,
Добре неслись кури!
Щоб онуки щебетали милі та хороші,
А у жінки в гаманці завжди були гроші.
Щоб ніколи та ні в кого не боліла спина...
А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!
Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!
Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.
***
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю,
Не на рік, не на два,
А на многії літа!
Віншую Вам нині
Усі добрі люди;
Хай в кожній родині завжди радість буде.
Хай кожної днини Вам Бог помагає,
Біда хай загине, а сонце сіяє.
І щиро бажаю, щоб в цей рік добро прибувало
До Вашої хати.
І будьте щасливі разом з діточками,
Хай смутку і кривди
Не буде між вами.
Худібка і птиця
Нехай виростає,
А грип хай пташиний
Ваш дім обминає.
Нехай рясно родить
І жито, й пшениця,
Усякеє збіжжя,
Усяка пашниця.
А Ви, щоб всміхались
І були здорові
Та завжди купались
У морі любові.
Снаги Вам і сили
У новому році,
Щоб Вас не кололо
Ні в серці, ні в боці.
Щоб збулися всі
Ваші мрії натхнені
І завжди від грошей тріщали кишені.
Ну, мабуть, пора вже підводити риску;
Бажаю ще всім вам нормального тиску.
Хай ласкою щедро всіх Бог огорта
Й дарує Вам многі та благі літа.