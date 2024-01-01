Раніше в цей день проводили різноманітні заходи та концерти. Однак, вже другий рік в країні триває повномасштабна війна, тож обходиться без великих святкувань. Ви можете в цей день подивитися гарний фільм, прочитати книгу чи провести час з приємними людьми. Також гарним варіантом буде привітати близьких з Новим роком добіркою, яку зібрав 24 Канал.
Красиві Чудові картинки-привітання з Новим 2024 роком: добірка, яка зігріває серце
Привітання з Новим роком 2024 у віршах
Новий рік у цьому році
Принесе нам щастя й мир.
В кожній хаті буде радість,
Спокій і любові вир!
***
Летить Дракон на всіх вітрах,
Парить в повітрі наче птах,
Темні хмари розганяє,
Сонцю стежку прокладає!
Сяйво землю освітило,
Щоб в Новому всім щастило!
***
Коли проб'є дванадцята година,
І старий рік зустрінеться з Новим,
Хай пощастить і вам, і всій родині,
Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!
Хай казку принесе на крилах вечір,
І казка, щоб затрималась на вік,
І під ялинку, щоб чарівні речі
Приніс вам щедрий дядько Новий Рік!
***
Ширше двері відчиняйте,
Новий рік спішить до вас,
Всі бажання загадайте,
У святковий дивний час.
Миколай всі втілить мрії,
І добром вас наділить,
Принесе багато щастя,
Та прохання всі здійснить!
Привітання з Новим роком / Фото Pinterest
Є ніч чарівна раз на рік,
Коли на склі мороз малює квіти.
І незважаючи на вік,
Ми віримо в дива, неначе діти.
Я з Новим роком всіх вітаю!
Нехай несе він радість і надію.
Здоров'я всім міцного побажаю,
Ніколи не втрачайте свою мрію.
Погане хай лишається з минулим:
Всі біди, лихо, горе і поразки.
Наступний рік нехай буде щасливим,
І кожен день дарує нову казку.
Привітання з Новим роком 2024 у прозі
У Новий 2024 рік нехай увійде гармонія в душі, спокій та затишок, а життя буде сповнене новими перемогами, приємними зустрічами та щирими людьми.
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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб усе лихе залишилося у минулому. Бажаю, щоб попереду чекали тільки чудові та радісні події. Також бажаю миру, злагоди, здоров'я, процвітання, кохання, життєвого комфорту та казкового настрою. І нехай Новий рік буде багатим на бажані подарунки та міцні обійми дорогих людей.
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З Новим роком! Бажаю вам нового щастя, нових грошей, нової удачі та нових вдалих проєктів! Нехай залишаються старими тільки рідні, кохані та друзі!
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Темні гірлянди, похмурі ялинки – цього року не так. Але в душі завжди вогник іскриться, посмішки просвічують нам. Нехай наступного року буде вдосталь всього: тепла, світла, обіймів, часу! Часу на сім'ю, часу на подорожі, часу працювати та радіти життю. Нехай перемога увірветься до нас, щоб щасливими були всі дні у нас!
З Новим роком / Фото "Телеграф"
Ось і настає Новий рік, вже стукає у двері! Нехай він принесе із собою тільки радість, здоров'я, щастя та добрі новини! А всі негаразди, хвороби та сум залишаймо позаду, не будемо брати у рік новий. І нехай неодмінно всі мрії збудуться! з Новим роком!
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У Новорічну ніч піднімемо свої келихи шампанського за наших рідних та коханих, за мир, любов та згоду у світі, за людей, які захищають нашу країну, за успішний Новий рік, щоб на ньому завжди збувалися всі мрії та бажання!
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Моє новорічне побажання просте – міцного здоров'я, безмежного щастя, достатку у домі та Божого благословення. Нехай новий рік принесе українцям мир та процвітання. Усі негаразди та страждання нехай відійдуть у минуле, а попереду буде лише чиста дорога до світлого майбутнього.