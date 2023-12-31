Навіть у дорослому віці хочеться вірити у дива та новорічну казку. Надіємося, що 2024 рік принесе мир всій Україні та спокій у кожну українську домівку. Віримо, що незабаром наші захисники та захисниці повернуться додому з довгоочікуваною перемогою, а рідні зможуть їх нарешті обійняти.

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24 Канал публікує картинки-привітання з Новим 2024 роком. Бажаємо усім українцям спокійного вечора та ночі. З прийдешнім Новим роком!

Новий 2024 рік: привітання у картинках

Щасливого Нового року / Фото moonzori.com

Щасливого Нового року / Фото "Побажайко"

Щасливого Нового року / Фото Pinterest

Щасливого Нового року / Фото "Топ вітання"

Щасливого Нового року / Фото maximum.fm

Щасливого Нового року / Фото maximum.fm

Щасливого Нового року / Фото liza.ua

Щасливого Нового року / Фото "Вікна"

Щасливого Нового року / Фото gumoreska.in.ua