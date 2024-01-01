Особливість засівалок у тому, що вони походять ще від наших предків – з покоління в покоління. Якщо хтось з чоловіків прийшов у дім сіяти на Старий Новий рік – це вважалося дуже гарною прикметою. Кілька красивих засівальних віршів зібрав 24 Канал.

До теми Старий Новий рік в Україні: які головні традиції свята

Засівалки на Старий Новий рік

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

***

Сію, сію, посіваю,

Щастя, долі вам бажаю.

Я посію на тепло,

І щоб світло в вас було.

Я посію вам пшениці,

Щоб ви мали паляниці.

Ще посію гарне жито,

Щоб скоріше в мирі жити.

Просо ще посію,

На віру й надію.

Та ще рису та пшона,

Щоб закінчилась війна.

Вже пуста моя торбина,

Хай все буде Україна.



Засівалка на Старий Новий рік / Фото Vgorode.ua

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб щасливо вам жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені не міліло!

Щоб, як квіти, ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Сію, сію посіваю

Всім здоров'ячка бажаю!

Щоб жили усі Ви в мирі

В сильній, вільній, Україні.

Щоб любов текла рікою

З посівалкою такою.

Хай збуваються всі мрії,

Сподівання і надії.

Вдалим буде Новий рік,

Всім прожити довгий вік!

***

Житом, житом із долоні,

По долівці, по ослоні,

Засіваю в вашій хаті –

Будьте дужі та багаті!

Щоб збулося все нівроку –

З новим щастям, з Новим роком!

***

Наказав Святий Василь

засівати в заметіль.

Особливий дав наказ, щоб засіяти всіх вас!

Ще й навчив казати так:

"На кохання сієм мак"!

Сієм жито на добро,

а для сміху …

ось – пшоно.

На здоров'я Вам овес –

щоб міцний був рід увесь.

А від заздрісних осіб сієм

Вам пшеницю – хліб!

Сієм, сієм, засіваєм!

З Новим Роком Вас вітаєм.



Засівалка на Старий Новий рік / Фото V24.com.ua

Сію, вію, посіваю,

З Новим Роком Вас вітаю!

Щоб усі були здорові,

Щоб доїлися корови,

Щоб в хліву були телята,

Свині, гуси, сало, мясо,

І копченії ковбаси!

Щоб господар був дбайливий,

Не пиячив здуру,

Щоби діти не хворіли,

Добре неслись кури!

Щоб онуки щебетали милі та хороші,

А у жінки в гаманці завжди були гроші.

Щоб ніколи та ні в кого не боліла спина...

А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!

Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!

Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю,

Не на рік, не на два,

А на многії літа!

Віншую Вам нині

Усі добрі люди;

Хай в кожній родині завжди радість буде.

Хай кожної днини Вам Бог помагає,

Біда хай загине, а сонце сіяє.

І щиро бажаю, щоб в цей рік добро прибувало

До Вашої хати.

І будьте щасливі разом з діточками,

Хай смутку і кривди

Не буде між вами.

Худібка і птиця

Нехай виростає,

А грип хай пташиний

Ваш дім обминає.

Нехай рясно родить

І жито, й пшениця,

Усякеє збіжжя,

Усяка пашниця.

А Ви, щоб всміхались

І були здорові

Та завжди купались

У морі любові.

Снаги Вам і сили

У новому році,

Щоб Вас не кололо

Ні в серці, ні в боці.

Щоб збулися всі

Ваші мрії натхнені

І завжди від грошей тріщали кишені.

Ну, мабуть, пора вже підводити риску;

Бажаю ще всім вам нормального тиску.

Хай ласкою щедро всіх Бог огорта

Й дарує Вам многі та благі літа.