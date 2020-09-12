Після шоу "Танці з зірками", де Катерина Кухар взяла участь як суддя, вона стала відомою на всю Україну. Цього року в липні жінку призначили в. о. директорки Київського державного хореографічного училища. Катерина розповіла про свою посаду та зарплатню, яку вона отримує.

Прима Національного театру опери та балету, а з липня цього року директорка Київського державного хореографічного училища Катерина Кухар розсекретила свою зарплату та розповіла про розруху в закладі виданню Elle.

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Жінка зізналась, що викладачі в училищі мають мізерну зарплатню. А це призводить до відсутності мотивації працювати й покращувати рівень навчання.

Моя директорська зарплата становить шість тисяч гривень. От уяви, враховуючи мої звання, вислугу років, стаж, я перейшла на півставки в Національному оперному театрі, щоб тут отримувати шість тисяч. Як ми можемо говорити про зацікавленість працювати викладачем?

– наголосила танцівниця.

Кухар стверджує, що так ми вб'ємо бажання викладати в майбутнього покоління. І така посада в майбутньому не буде престижною, а навпаки. Тому її основне завдання зараз – це створювати хороші умови для навчання студентів. Адже, за словами балерини, проблем в училищі немало.



Катерина Кухар зі студентами / Elle.ua

Катерина заявила, що студенти вчаться у розрусі й вони не можуть користуватися тими душовими та санвузлами, котрі є в закладі. "Як ми можемо прищеплювати дітям найгарніше мистецтво, найніжніше та трепетне, коли досі спрацьовує теорія розбитих вікон?".

Танцівниця також порівняла необхідність хороших умов з вихованням дитини. Якщо вона йде по вулиці і бачить тільки сміття навколо, то й сама почне розкидувати фантики від цукерок, бо подумає, що так і повинно бути.