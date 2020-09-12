После шоу "Танцы со звездами", где Екатерина Кухар приняла участие как судья, она стала известной на всю Украину. В этом году в июле женщину назначили и. о. директора Киевского государственного хореографического училища. Екатерина рассказала о своей должности и зарплате, которую она получает.

Прима Национального театра оперы и балета, а с июля этого года директор Киевского государственного хореографического училища Екатерина Кухар рассекретила свою зарплату и рассказала о разрухе в заведении изданию Elle.

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Женщина призналась, что преподаватели в училище получают мизерную зарплату. А это приводит к отсутствию мотивации работать и улучшать уровень обучения.

Моя директорская зарплата составляет шесть тысяч гривен. Вот представь, учитывая мои звания, выслугу лет, стаж, я перешла на полставки в Национальном оперном театре, чтобы здесь получать шесть тысяч. Как мы можем говорить о заинтересованности работать преподавателем?

– подчеркнула танцовщица.

Кухар утверждает, что так мы убьем желание преподавать у будущего поколения. И такая должность в будущем не будет престижной, а наоборот. Поэтому ее основная задача сейчас – это создавать хорошие условия для обучения студентов. Ведь, по словам балерины, проблем в училище немало.

Екатерина Кухар со студентами / Elle.ua

Екатерина заявила, что студенты учатся в разрухе и они не могут пользоваться теми душевыми и санузлами, которые есть в заведении. "Как мы можем прививать детям самое красивое искусство, самое нежное и трепетное, когда до сих пор срабатывает теория разбитых окон?".

Танцовщица также сравнила необходимость хороших условий с воспитанием ребенка. Если она идет по улице и видит только мусор вокруг, то и сама начнет разбрасывать фантики от конфет, потому что подумает, что так и должно быть.