Уже в это воскресенье, 13 сентября, состоится третий выпуск шоу "Танцы со звездами". Организаторы уже объявили имя четвертого судьи следующего выпуска, который присоединится к Екатерине Кухар, Владу Яме и Григорию Чапкису.

Имя звездного судьи-джокера объявили на официальной странице "Танцев со звездами" в Инстаграме. Им стала участница первого сезона обновленного проекта певица и экс-участниця группы "Время и стекло" Надя Дорофеева.

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Три года назад артистка заняла второе место в паре с секс-символом шоу Евгением Котом, уступив победу легенде украинского шоу-бизнеса Натальи Могилевской. Добавим, что именно они были фаворитами зрителей и судей с первых эфиров, ведь демонстрировали чувственные и страстные постановки и танцевали чрезвычайно технично.

Надя Дорофеева как никто другой понимает волнения участников перед выходом на паркет и осознает, каких колоссальных усилий им пришлось приложить на репетициях при подготовке к третьему прямому эфиру "Танцев со звездами".

Кто был судьей в 1 эфире "Танцев со звездами"

К тройке судей прошлого выпуска, который вышел в эфир 6 сентября, присоединился комик и шоумен Игорь Ласточкин. Юморист завоевал кубок "Танцев со звездами" два года назад в паре с Илоной Гвоздева. Для появления на шоу он выбрал эффектный образ Джокера и поразил публику своей щедростью при выставлении баллов.