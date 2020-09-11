Вже цієї неділі, 13 вересня, відбудеться третій випуск шоу "Танці з зірками". Організатори вже оголосили ім'я четвертого судді наступного випуску, який приєднається до Катерини Кухар, Влада Ями та Григорія Чапкіса.

Ім'я зіркової судді-джокера оголосили на офіційній сторінці "Танців з зірками" в інстаграмі. Нею стала учасниця першого сезону оновленого проєкту співачка та ексучасниця гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва.

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Три роки тому артистка посіла друге місце у парі з секс-символом шоу Євгеном Котом, поступившись перемогою легенді українського шоу-бізнесу Наталії Могилевській. Додамо, що саме вони були фаворитами глядачів та суддів з перших ефірів, адже демонстрували чуттєві та пристрасні постановки і танцювали надзвичайно технічно.

Надя Дорофєєва як ніхто інша розуміє хвилювання учасників перед виходом на паркет та усвідомлює, яких колосальних зусиль їм довелось докласти на репетиціях під час підготовки до третього прямого ефіру "Танців з зірками".

Хто був суддею в 1 ефірі "Танців з зірками"

До трійки суддів минулого випуску, який вийшов в ефір 6 вересня, приєднався комік і шоумен Ігор Ласточкін. Гуморист виборов кубок "Танців з зірками" два роки тому в парі з Ілоною Гвоздьовою. Для появи на шоу він обрав ефектний образ Джокера та вразив публіку своєю щедрістю під час виставлення балів.