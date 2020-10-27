Померла сестра американського актора та співака Діондра Діксон. Їй було 36 років. Сестра Джеймі Фокса була амбасадоркою фонду синдрому Дауна - Global Down Syndrome Foundation.

Тиждень тому, 19 жовтня, померла сестра американського актора Джеймі Фокса Діондра Діксон. Про це повідомляє видання People. Жінці було 36 років.

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Її брат Джеймі розповів також про це в інстаграмі, опублікувавши спільні фото з сестрою. Він поділився щемливим дописом про Діондру.

Моє серце розбито на мільйон частин... моя прекрасна любляча сестра Діондра перейшла… Я кажу, що перейшла, бо вона завжди буде жива... той, хто знав мою сестру... розумів, що вона була яскравим світлом…

– написав Джеймі Фокс.