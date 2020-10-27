Зараз вона танцює на небі: померла сестра Джеймі Фокса Діондра Діксон
Померла сестра американського актора та співака Діондра Діксон. Їй було 36 років. Сестра Джеймі Фокса була амбасадоркою фонду синдрому Дауна - Global Down Syndrome Foundation.
Тиждень тому, 19 жовтня, померла сестра американського актора Джеймі Фокса Діондра Діксон. Про це повідомляє видання People. Жінці було 36 років.
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Її брат Джеймі розповів також про це в інстаграмі, опублікувавши спільні фото з сестрою. Він поділився щемливим дописом про Діондру.
Моє серце розбито на мільйон частин... моя прекрасна любляча сестра Діондра перейшла… Я кажу, що перейшла, бо вона завжди буде жива... той, хто знав мою сестру... розумів, що вона була яскравим світлом…
– написав Джеймі Фокс.
"Я знаю, що вона зараз на небі, танцює як янгол... мій біль неймовірний. Я посміхаюся, згадуючи всі чудові спогади, які вона залишила мені… Діондра, ти залишила пустоту в моєму серці... але я заповню її всіма спогадами, які ти мені подарувала ... Я люблю тебе усіма моїми силами... наша сім'я розбита, але ми складемо шматки назад завдяки твоїй любові... і ви, будь ласка, моліться за мою сім'ю", – завершив допис актор.
Що відомо про Діондру Діксон
Вона народилась 6 вересня 1984 року в Далласі, що в штаті Техас, з синдромом Дауна. Однак вся її сім'я не переймалась цим, а навпаки. Джеймі Фокс часто розповідав про те, наскільки сильною може бути любов сестри. Одним з її великим досягнень було призначення послом фонду синдрому Дауна в 2011 році. Після закінчення середньої школи в Техасі в 2002 році Діксон переїхала до Каліфорнії, щоб жити разом з братом та родиною.
У своїй біографії на веб-сайті фонду Діксон розповіла, що вона народилася для танців, написавши: "Я хочу бути професійною танцівницею. Мій брат дав мені шанс зробити особливі речі", – зазначала Діондра. Завдяки Джеймі, його сестра часто виступала на концертах брата.