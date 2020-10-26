Від коронавірусу помер актор Джонні Ліз – зірка "Ферми Еммердейл"
Популярний британський актор Джонні Ліз, зірка мильних опер "Вулиця Коронацій" та "Ферма Еммердейл" помер від коронавірусу. Знаменитості було 78 років.
Про смерть британського актора Джонні Ліза повідомила його донька Холлі в коментарі виданню Daily Star. За її словами, батько тяжко хворів останні два тижні.
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За добу до смерті Джонні Ліза доставили в лікарню. Там він отримав позитивний тест на коронавірус. А наступного дня, зранку, 25 жовтня, актор помер від серцевого нападу. Донька Холлі стверджувала також, що батько хворів й на супутні хвороби серця. Йому виповнилося 78 років.
"Він був класним хлопцем, його всі любили. Він був дуже сильною людиною й моїм другом. Я не знаю, що ще сказати. Мені дуже важко зараз",
– зізналась Холлі.
Джонні Ліз у "Фермі Еммердейл" / imbd.com
Що відомо про Джонні Ліза
Джонні Ліз був популярним британським артистом на телебаченні та в кіно. У 1982 році він дебютував на телебаченні у ситкомі "Відкрито цілодобово". Він також тричі виступав в іншій британській мильній опері "Вулиця коронації", граючи щоразу різну роль: Містера Слейтера в одному; Гаррі Клейтона для 35 серій у 1985 році; і як Лорі Джонстоун в 2005 році.
Він також виступав у тривалому комедійному фільмі "Останнє з літнього вина" чотири рази в 1983, 1986, 1991 і 2002 роках, кожен раз граючи іншого персонажа. Найбільш відомий в ролі Неда Гловера в серіалі "Ферма Еммердейл". А також знімався у багатьох фільмах та серіалах: "Англійський цирульник", "Метод крекери", "Ліга джентльменів", "Життя на Марсі" та "Биття серця".