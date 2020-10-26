Популярний британський актор Джонні Ліз, зірка мильних опер "Вулиця Коронацій" та "Ферма Еммердейл" помер від коронавірусу. Знаменитості було 78 років.

Про смерть британського актора Джонні Ліза повідомила його донька Холлі в коментарі виданню Daily Star. За її словами, батько тяжко хворів останні два тижні.

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За добу до смерті Джонні Ліза доставили в лікарню. Там він отримав позитивний тест на коронавірус. А наступного дня, зранку, 25 жовтня, актор помер від серцевого нападу. Донька Холлі стверджувала також, що батько хворів й на супутні хвороби серця. Йому виповнилося 78 років.

"Він був класним хлопцем, його всі любили. Він був дуже сильною людиною й моїм другом. Я не знаю, що ще сказати. Мені дуже важко зараз",

– зізналась Холлі.



Джонні Ліз у "Фермі Еммердейл" / imbd.com

Що відомо про Джонні Ліза

Джонні Ліз був популярним британським артистом на телебаченні та в кіно. У 1982 році він дебютував на телебаченні у ситкомі "Відкрито цілодобово". Він також тричі виступав в іншій британській мильній опері "Вулиця коронації", граючи щоразу різну роль: Містера Слейтера в одному; Гаррі Клейтона для 35 серій у 1985 році; і як Лорі Джонстоун в 2005 році.

Він також виступав у тривалому комедійному фільмі "Останнє з літнього вина" чотири рази в 1983, 1986, 1991 і 2002 роках, кожен раз граючи іншого персонажа. Найбільш відомий в ролі Неда Гловера в серіалі "Ферма Еммердейл". А також знімався у багатьох фільмах та серіалах: "Англійський цирульник", "Метод крекери", "Ліга джентльменів", "Життя на Марсі" та "Биття серця".