Популярный британский актер Джонни Лиз, звезда мыльных опер "Улица Коронаций" и "Ферма Эммердейл" скончался от коронавируса. Знаменитости было 78 лет.

О смерти британского актера Джонни Лиза сообщила его дочь Холли в комментарии изданию Daily Star. По ее словам, отец тяжело болел последние две недели.

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За сутки до смерти Джонни Лиза доставили в больницу. Там он получил положительный тест на коронавирус. А на следующий день, утром, 25 октября, актер скончался от сердечного приступа. Дочь Холли утверждала также, что отец болел и сопутствующими болезнями сердца. Ему исполнилось 78 лет.

"Он был классным парнем, его все любили. Он был очень сильным человеком и моим другом. Я не знаю, что еще сказать. Мне очень тяжело сейчас",

– призналась Холли.



Джонни Лиз в "Ферме Эммердейл" / imbd.com

Что известно о Джонни Лизе

Джонни Лиз был популярным британским артистом на телевидении и в кино. В 1982 году он дебютировал на телевидении в ситкоме "Открыто круглосуточно". Он также трижды выступал в другой британской мыльной опере "Улица Коронации", играя каждый раз разную роль: Мистера Слейтера в одном; Гарри Клейтона для 35 серий в 1985 году; и как Лори Джонстоун в 2005 году.

Он также выступал в длительном комедийном фильме "Последний из летнего вина" четыре раза в 1983, 1986, 1991 и 2002 годах, каждый раз играя другого персонажа. Наиболее известен в роли Неда Гловера в сериале "Ферма Эммердейл". А также снимался во многих фильмах и сериалах: "Английский цирюльник", "Метод крекера", "Лига джентльменов", "Жизнь на Марсе" и "Биение сердца".