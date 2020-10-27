Сейчас она танцует на небе: умерла сестра Джейми Фокса Диондра Диксон
Умерла сестра американского актера и певца Диондра Диксон. Ей было 36 лет. Сестра Джейми Фокса была амбассадоркой фонда синдрома Дауна-Global Down Syndrome Foundation.
Неделю назад, 19 октября, умерла сестра американского актера Джейми Фокса Диондра Диксон. Об этом сообщает издание People. Женщине было 36 лет.
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Ее брат Джейми рассказал также об этом в Инстаграме, опубликовав совместные фото с сестрой. Он поделился щемящим сообщением о Диондре.
Мое сердце разбито на миллион частей... Моя прекрасная любящая сестра Диондра перешла... я говорю, что перешла, потому что она всегда будет жива... тот, кто знал мою сестру... понимал, что она была ярким светом…
– написал Джейми Фокс.
"Я знаю, что она сейчас на небе, танцует как ангел... моя боль невероятна. Я улыбаюсь, вспоминая все чудесные воспоминания, которые она оставила мне... Диондра, ты оставила пустоту в моем сердце... но я заполню ее всеми воспоминаниями, которые ты мне подарила ... Я люблю тебя всеми моими силами... наша семья разбита, но мы сложим куски обратно благодаря твоей любви... и вы, пожалуйста, молитесь за мою семью", – завершил сообщение актер.
Что известно о Диондре Диксон
Она родилась 6 сентября 1984 года в Далласе, штат Техас, с синдромом Дауна. Однако вся ее семья не переживала из-за этого, а наоборот. Джейми Фокс часто рассказывал о том, насколько сильной может быть любовь сестры. Одним из ее больших достижений было назначение послом фонда синдрома Дауна в 2011 году. После окончания средней школы в Техасе в 2002 году Диксон переехала в Калифорнию, чтобы жить вместе с братом и семьей.
В своей биографии на веб-сайте фонда Диксон рассказала, что она родилась для танцев, написав: "Я хочу быть профессиональной танцовщицей. Мой брат дал мне шанс сделать особые вещи", – отмечала Диондра. Благодаря Джейми, его сестра часто выступала на концертах брата.