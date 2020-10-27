Умерла сестра американского актера и певца Диондра Диксон. Ей было 36 лет. Сестра Джейми Фокса была амбассадоркой фонда синдрома Дауна-Global Down Syndrome Foundation.

Неделю назад, 19 октября, умерла сестра американского актера Джейми Фокса Диондра Диксон. Об этом сообщает издание People. Женщине было 36 лет.

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Ее брат Джейми рассказал также об этом в Инстаграме, опубликовав совместные фото с сестрой. Он поделился щемящим сообщением о Диондре.

Мое сердце разбито на миллион частей... Моя прекрасная любящая сестра Диондра перешла... я говорю, что перешла, потому что она всегда будет жива... тот, кто знал мою сестру... понимал, что она была ярким светом…

– написал Джейми Фокс.

"Я знаю, что она сейчас на небе, танцует как ангел... моя боль невероятна. Я улыбаюсь, вспоминая все чудесные воспоминания, которые она оставила мне... Диондра, ты оставила пустоту в моем сердце... но я заполню ее всеми воспоминаниями, которые ты мне подарила ... Я люблю тебя всеми моими силами... наша семья разбита, но мы сложим куски обратно благодаря твоей любви... и вы, пожалуйста, молитесь за мою семью", – завершил сообщение актер.