Дружина популярного музиканта і співака Сергія Бабкіна Сніжана оголосила, що її інстаграм-сторінку з багатотисячною аудиторією викрали. Заплакана вона записала відео і поширила його з профілю чоловіка. Акторка попросила шанувальників про допомогу.

В інстаграмі Сергія Бабкіна з'явилось відео, яке записала його кохана Сніжана. Перед 440-тисячною аудиторією зі сльозами на очах вона зізналась, що стала жертвою шахраїв.

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Дружина співака пояснила, що днями подала заявку верифікація профілю. Сьогодні, 13 жовтня, вона отримала лист про підтвердження сторінки. Сніжана Бабкіна вказала свою електронну пошту, назву акаунту, ввела пароль та код з смс-повідомлення. Проте після цих операцій сторінка зникла, а шахраї змінили назву, головне фото та особисті дані.

У мене щойно вкрали інстаграм. Бачите, я сиджу зараз і плачу, не знаю, що робити. Змінили ім’я, видалили фото та всю шапку,

– повідомила дружина Бабкіна.

Актора попросила прихильників чоловіка про допомогу. Вона зазначила, що буде вдячна за будь-яку інформацію, яка допоможе їй повернути сторінку в інстаграмі.

Реакція мережі

У коментарях Сніжану підтримала співачка Джамала: "Я шокована. Зараз вкрасти інстаграм, як пограбувати будинок". Однак більшість користувачів здивовані, що для акторки це така трагедія. Серед них і співачка Віра Кекелія: "Снєжа, ну ти що! Це лише інстаграм! У тебе ще тих інстаграмів попереду завались".

"Так ридати через сторінку в інстаграмі? Ви серйозно? Добре, що у вас все добре в житті, озирніться навколо, у світі робляться страшні речі", "Було б за чим плакати", "Жити і радіти, що це лише інстаграм. Головне, що всі живі і здорові", – йдеться у коментарях.

Згодом Сніжана Бабкіна зауважила, що під час карантину саме сторінка в інстаграмі приносила зірковій родині прибуток. Вона наголосила, що вкладалась у свій блог як ідейно, так і фінансово.

"Концерти досі заборонені і роботи у творчих людей – акторів, музикантів майже немає. І під час карантину я казала: "Сергію, як добре, що в мене є своя сторінка, що я можу бути корисною… У мене був шок і я щиро перед вами відкрилась", – висловилась Сніжана Бабкіна в інстаграм-сторіс.