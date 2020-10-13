Жена популярного музыканта и певца Сергея Бабкина Снежана объявила, что ее инстаграм-страницу с многотысячной аудиторией похитили. Заплаканная она записала видео и опубликовала его с профиля мужа. Актриса попросила поклонников о помощи.

В инстаграме Сергея Бабкина появилось видео, которое записала его возлюбленная Снежана. Перед 440-тысячной аудиторией со слезами на глазах она призналась, что стала жертвой мошенников.

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Жена певца пояснила, что на днях подала заявку верификации профиля. Сегодня, 13 октября, она получила письмо о подтверждении страницы. Снежана Бабкина указала свою электронную почту, имя аккаунта, ввела пароль и код из смс-сообщения. Однако после этих операций страница исчезла, а мошенники поменяли название, главное фото и личные данные.

У меня только что украли Инстаграм. Видите, я сижу сейчас и плачу, не знаю, что делать. Сменили имя, удалили фото и всю шапку,

– сообщила Бабкина.

Актриса попросила поклонников мужа о помощи. Она отметила, что будет благодарна за любую информацию, которая поможет ей вернуть страницу в инстаграме.

Реакция сети

В комментариях Снежану поддержала певица Джамала: "Я шокирована. Сейчас украсть инстаграм, как ограбить дом". Однако большинство пользователей удивлены, что для актрисы это такая трагедия. Среди них и певица Вера Кекелия: "Снежа, ну ты что! Это всего лишь Инстаграм! У тебя еще тех инстаграмов впереди завались".

"Так рыдать из-за страницы в Инстаграме? Вы серьезно? Хорошо, что у вас все хорошо в жизни, оглянитесь вокруг, в мире делаются страшные вещи", "Было бы за чем плакать", "Жить и радоваться, что это всего лишь инстаграм. Главное, что все живы и здоровы", – говорится в комментариях.

Впоследствии Снежана Бабкина отметила, что во время карантина именно страница в Инстаграме приносила звездной семье прибыль. Она подчеркнула, что вкладывалась в свой блог как идейно, так и финансово.

"Концерты до сих пор запрещены и работы у творческих людей – актеров, музыкантов почти нет. И во время карантина я говорила: "Сережа, как хорошо, что у меня есть своя страница, что я могу быть полезной... У меня был шок и я искренне перед вами открылась", – высказалась Снежана Бабкина в инстаграм-сторис.