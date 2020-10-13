Жена украинского певца Сергея Бабкина Снежана очаровала сеть новым фото, где изображена с младшим сыном Елисеем. Женщина поделилась, что впервые ее малыш был на стрижке.

Звездная жена активно делится моментами из личной жизни с многотысячной аудиторией подписчиков. Она не обходит вниманием и то, что касается детей. Так, в своем инстаграме Снежана обнародовала миловидный снимок.

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Снежана Бабкина с сыном

Снежана с сынишкой Елисеем посетила парикмахерскую. Мальчик впервые был в таком заведении, а знаменитая мама очень рада, ведь теперь у ее малыша прекрасная прическа и он стал еще красивее.

На фото мальчик одет в ярко-синий костюм, а его мама – в оранжевый. Также у Снежаны маникюр в тон наряда. Она позирует без макияжа, а короткие волосы собрала сзади.

Снежана нежно целует сына. Она не показывает его лицо для широкой общественности, поэтому мальчик изображен боком к камере. Отметим, Елисей родился 18 июня 2019 года. Он часто появляется на фотографиях, которые Бабкина публикует в сети, однако лицо сына она еще не решается показывать подписчикам.



Снежана Бабкина с сыном / Instagram / @snezhana_babkina

Что известно о детях Снежаны Бабкиной?

Снежана Бабкина обвенчалась с певцом Сергеем Бабкиным 11 мая 2008 года. Влюбленные официально зарегистрировали брак 37 марта 2009 года. В 2010 году у супругов родилась дочь, которую назвали Веселина. Также у Снежаны есть сын Артур от первого брака. 18 июня 2019 года Бабкины стали родителями сыночка, которого назвали Елисей.