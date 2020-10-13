Дружина українського співака Сергія Бабкіна Сніжана замилувала мережу новим фото, де зображене із наймолодшим сином Єлисеєм. Жінка поділилася, що вперше її малюк був на стрижці.

Зіркова дружина активно ділиться моментами з особистого життя з багатотисячною аудиторією підписників. Вона не оминає увагою й те, що стосується діток. Так, у своєму інстаграмі Сніжана оприлюднила миловидний знімок.

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Сніжана Бабкіна з сином

Сніжана із синочком Єлисеєм відвідала перукарню. Хлопчик вперше був у такому закладі, а знаменита матуся дуже рада, адже тепер у її малюка є прекрасна зачіска і він став ще красивішим.

На фото хлопчик одягнений у яскраво-синій костюм, а його мама – в помаранчевий. Також Сніжана має манікюр у тон вбрання. Вона позує без макіяжу, а коротке волосся зібрала ззаду.

Сніжана ніжно цілує синочка. Вона не показує його обличчя на широкий загал, тому хлопчик зображений боком до камери. Зазначимо, Єлисей народився 18 червня 2019 року. Він часто з'являється на світлинах, які Бабкіна поширює в мережі, проте обличчя сина вона ще не наважується показувати підписникам.



Сніжана Бабкіна з сином / Instagram / @snezhana_babkina

Що відомо про дітей Сніжани Бабкіної?

Сніжана Бабкіна обвінчалася зі співакою Сергієм Бабкіним 11 травня 2008 року. Закохані офіційно зареєстрували шлюб 37 березня 2009 року. У 2010 році у подружжя народилася донька, яку назвали Веселина. Також у Сніжани є син Артур від першого шлюбу. 18 червня 2019 року Бабкіни стали батьками синочка, якого назвали Єлисей