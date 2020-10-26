Перша леді США Меланія Трамп відсвяткувала Геловін у Білому домі. Президентське подружжя з нагоди свята влаштувало вечірку для дітей. Звісно, що не залишився без уваги образ Меланії.

Традиційне свято з нагоди Геловіна відбулося в Білому домі вчора, 25 жовтня. До Дональда Трампа та його дружини в гості завітали діти. Пара пригощала малюків солодощами, дарувала сумки із зображенням Білого дому та фотографувалася. Тематичні фото вже встигли заполонити мережу.

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Через пандемію коронавірусу усі гості мали бути в масках, проте Дональд та Меланія постали перед камерами без захисних масок на обличчях.

Білий дім прикрасили величезною кількістю декорацій. На ньому можна побачити листя різних осінніх кольорів, гарбузи та надзвичайно красиві хризантеми. А святковий настрій забезпечила геловніська музика у виконанні військового оркестру.

Образ Меланії Трамп

Перша леді вкотре вразила публіку вишуканим зовнішнім виглядом. Її образ був ніжним та, водночас, яскравим. Трамп одягнула замшеве пальто розкішного корало-персикового кольору. Такий look жінка поєднала з коричневими туфлями-човниками на високих підборах.

Волосся Меланія вклала в локони, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на очах. Манікюр першої леді був ніжно-рожевого кольору та гарно доповнив її образ.

Дональд і Меланія Трамп влаштували вечірку в Білому домі / Фото Getty Images



Меланія Трамп у замшевому пальті / Фото Getty Images