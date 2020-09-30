Дружина Дональда Трампа Меланія прибула разом із ним на перші президентські дебати з трьох запланованих. Для важливої події жінка обрала класичне вбрання.

Перша леді США прибула на президетські дебати між чинним президентом Дональдом Трампом і кандидатом на пост глави держави від демократів Джо Байденом, які відбулися вчора, 29 вересня. Меланія приголомшила публіку бездоганним зовнішнім виглядом.

Читайте також У стильному комбінезоні: Меланія Трамп показала образ у Білому домі

Елегантний look Меланії Трамп

Дружина Дональда Трампа прийшла підтримати чоловіка у чорному костюмі з білими смугами від відомого італійського бренду. Він складався із піджака та штанів. Вартість такого вбрання становить 3 340 доларів. Також одягнула білу класичну сорочку. Такий look Трамп поєднала із темно-синіми туфлями-човниками на підборах від бренду Christian Louboutin. На взуття перша леді витратила 695 доларів.

Оскільки триває пандемія COVID-19, то Меланія не забула і про захисну маску. Вона обрала засіб захисту білого кольору, що гармонійно доповнив аутфіт. Волосся Трамп вклала в легкі локони, а на обличчі зробила виразний макіяж з акцентом на очах.

Також перша леді зробила ідеальний французький манікюр та прикрасила пальці коштовними перснями.



Меланія Трамп у чорному костюмі / Фото Getty Images