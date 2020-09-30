Жена Дональда Трампа Мелания прибыла вместе с ним на первые президентские дебаты из трех запланированных. Для важного события женщина выбрала классический наряд.

Первая леди США прибыла на президетские дебаты между действующим президентом Дональдом Трампом и кандидатом на пост главы государства от демократов Джо Байденом, которые состоялись вчера, 29 сентября. Мелания ошеломила публику безупречным внешним видом.

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Элегантный look Мелании Трамп

Жена Дональда Трампа пришла поддержать мужа в черном костюме с белыми полосами от известного итальянского бренда. Он состоял из пиджака и брюк. Стоимость такого наряда составляет 3 340 долларов. Также надела белую классическую рубашку. Такой look Трамп соединила с темно-синими туфлями-лодочками на каблуке от бренда Christian Louboutin. На обувь первая леди потратила 695 долларов.

Поскольку продолжается пандемия COVID-19, то Мелания не забыла и о защитной маске. Она выбрала средство защиты белого цвета, которое гармонично дополнил аутфит. Волосы Трамп уложила в легкие локоны, а на лице сделала выразительный макияж с акцентом на глазах.

Также первая леди сделала идеальный французский маникюр и украсила пальцы драгоценными перстнями.

Мелания Трамп в черном костюме / Фото Getty Images