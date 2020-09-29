Супруга американского президента Мелания Трамп очаровала образом во время визита гостей в Белом доме. Для этого она выбрала сдержанный, но красивый аутфит.

Мелания Трамп умеет выглядеть изысканно возле действующего президента Соединенных Штатов. Она неизменно демонстрирует лаконичные образы, которые, впрочем, не перестают быть трендовыми. Очередную серию фото первая леди опубликовала на своей инстаграм-странице.

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В Белом доме на днях состоялся вечер, посвященный памяти погибших при исполнении служебных обязанностей. На нем присутствовала и Мелания, которая продемонстрировала новый образ.

Красивый look первой леди Мелании Трамп

Для встречи в Белом доме она выбрала лаконичный и сдержанный наряд. Это был комбинезон без рукавов, но с широкими брюками темно-синего цвета. Его Мелания дополнила широким поясом, который удачно подчеркивал тонкую талию первой леди.

Трамп сделала также привычную прическу: уложила волосы в непышные локоны. Она завершила образ макияжем, который удачно подчеркивал аутфит. Мелания накрасила глаза в стиле smokey-eyes и губы нюдовой помадой.



Мелания Трамп / Instagram / @flotus



Мелания Трамп / Instagram / @flotus