Шведская актриса Алисия Викандер снялась для обложки сентябрьского номера французского журнала Elle. Звезда позировала в разных образах от модного бренда Louis Vuitton.

Известная шведская актриса Алисия Викандер стала главной героиней французского издания Elle, а именно сентябрьского номера. Для фотосессии она выбрала стильные наряды.

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Алисия Викандер предстала перед объективом в лаконичных образах от модного бренда Louis Vuitton. Для обложки актриса позировала в белой футболке и черно-белой юбке с принтом логотипа бренда.

На страницах глянца звезда позировала, демонстрируя различные осенние тренды. В частности, она надела серое пальто, которое соединила с джинсами и ботинками. Также предстала в черных кожаных брюках и футболке в тон. Для еще одного образа Алисия надела белый гольф и минишорты с принтом и тонким пояском.

Для просмотра фото листайте справа:

Волосы актриса оставила распущенными, но уложила в легкие волны. На лице был сделан неброский макияж, который подчеркивал натуральную красоту знаменитости.

Также можно посмотреть короткое видео с backstage атмосферной фотосессии: