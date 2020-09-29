Шведська акторка Алісія Вікандер знялась для обкладинки вересневого номеру французького журналу Elle. Зірка позувала в різних образах від модного бренду Louis Vuitton.

Відома шведська актриса Алісія Вікандер стала головною героїнею французького видання Elle, а саме вересневого номеру. Для фотосесії вона обрала стильні вбрання.

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Алісія Вікандер постала перед об'єктива в лаконічних образах від модного бренду Louis Vuitton. Для обкладинки акторка позувала у білій футболці та чорно-білій спідниці з принтом логотипу бренда.

На сторінках глянцю зірка позувала, демонструючи різні осінні тренди. Зокрема, вона вдягнула сіре пальто, яке поєднала з джинсами та черевиками. Також постала в чорних шкіряних штанах та футболці в тон. Для ще одного образу Алісія вдягнула білий гольф та мінішорти з принтом та тонким паском.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Волосся акторка залишила розпущеним, але вклала в легкі хвилі. На обличчі був зроблений непомітний макіяж, який тільки підкреслював натуральну вроду знаменитості.

Також можна переглянути коротке відео з backstage атмосферної фотосесії: