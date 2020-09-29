Дружина американського президента Меланія Трамп зачарувала образом під час візиту гостей у Білому домі. Для цього вона обрала стриманий, але красивий аутфіт.

Меланія Трамп вміє виглядати вишукано біля чинного президента Сполучених Штатів. Вона незмінно демонструє лаконічні образи, які, втім, не перестають бути трендовими. Чергову черію фото перша леді опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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У Білому домі днями відбувся вечір, присвячений вшануванню пам'яті загиблих під час виконання службових обов'язків. На ньому була присутня і Меланія, яка продемонструвала новий образ.

Гарний look першої леді Меланії Трамп

Для зустрічі в Білому домі вона обрала лаконічне та стримане вбрання. Це був комбінезон без рукавів, але з широкими штанами темно-синього кольору. Його Меланія доповнила широким поясом, який вдало підкреслював тонку талію першої леді.

Трамп зробила також звичну зачіску: уклала волосся в непишні локони. Вона завершила образ макіяжем, який вдало підкреслював аутфіт. Меланія нафарбувала очі в стилі smokey-eyes і губи нюдовою помадою.



Меланія Трамп / Instagram / @flotus



Меланія Трамп / Instagram / @flotus