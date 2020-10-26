В замшевом пальто: Мелания Трамп поразила образом на Хэллоуин – фото
Первая леди США Мелания Трамп отпраздновала Хэллоуин в Белом доме. Президентская чета по случаю праздника устроила вечеринку для детей. Конечно, не остался без внимания образ Мелании.
Традиционный праздник по случаю Хэллоуина состоялся в Белом доме вчера, 25 октября. К Дональду Трампу и его жене в гости пожаловали дети. Пара угощала малышей сладостями, дарила сумки с изображением Белого дома и фотографировалась. Тематические фото уже успели заполнить сеть.
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Из-за пандемии коронавируса все гости должны были быть в масках, однако Дональд и Мелания предстали перед камерами без защитных масок на лицах.
Белый дом украсили огромным количеством декораций. Можно увидеть листья разных осенних цветов, тыквы и очень красивые хризантемы. А праздничное настроение обеспечила хэллоуинская музыка в исполнении военного оркестра.
Образ Мелании Трамп
Первая леди в который раз поразила публику изысканным внешним видом. Ее образ был нежным и одновременно ярким. Трамп надела замшевое пальто роскошного кораллово-персикового цвета. Такой look женщина соединила с коричневыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.
Волосы Мелания уложила в локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах. Маникюр первой леди был нежно-розового цвета и хорошо дополнил ее образ.
Дональд и Мелания Трамп устроили вечеринку в Белом доме / Фото Getty Images
Мелания Трамп в замшевом пальто / Фото Getty Images