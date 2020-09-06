Вже сьогодні, 6 вересня, відбудеться другий прямий ефір шоу "Танці з зірками". Ведучі Тіна Кароль та Юрій Горбунов разом з учасниками вийшли на паркет для генерального прогону. Співачка на репетиції постала в захисній масці та в оверсайз-костюмі.

Один з найграндіозніших проєктів цієї осені збере глядачів перед екранами вже сьогодні о 21:00. До другого прямого ефіру залишились лічені години. Одна з учасниць шоу "Танці з зірками" в інстаграм-сторіс показала, як старанно відточують рухи колеги під час генерального прогону. У кадр потрапили й ведучі Тіна Кароль і Юрій Горбунов.

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Для репетиції попзірка обрала темно-зелений оверсайз-костюм, який складався зі штанів та сорочки з легкої тканини. Вбрання Тіна Кароль доповнила чорними босоніжками з гострим носком на шпильці. Волосся співачка зібрала у низький пучок, а обличчя без макіяжу приховала за захисною маскою.

Схоже, Тіна Кароль та учасники "Танців з зірками" у доброму гуморі перед стартом прямого ефіру. Поряд з артисткою постав і Юрій Горбунов. Він також одягнув захисну маску, а для репетиції обрав повсякденний одяг: білу футболку, штани та кросівки.

Крім ведучих шоу, на паркеті репетирували й учасники. Схоже, конкуренція між 14 парами панує лише під час прямого ефіру, адже за лаштунками вони не лише підтримують одне одного, а й радо позують на камеру в повному складі. Спільне фото опублікував Юрій Горбунов на особистій сторінці в інстаграмі.