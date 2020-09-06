Уже сегодня, 6 сентября, состоится второй прямой эфир шоу "Танцы со звездами". Ведущие Тина Кароль и Юрий Горбунов вместе с участниками вышли на паркет для генерального прогона. Певица на репетиции предстала в защитной маске и в оверсайз-костюме.

Один из самых грандиозных проектов этой осенью соберет зрителей перед экранами уже сегодня в 21:00. До второго прямого эфира остались считанные часы. Одна из участниц шоу "Танцы со звездами" в инстаграм-сторис показала, как старательно оттачивают движения коллеги во время генерального прогона. В кадр попали и ведущие Тина Кароль и Юрий Горбунов.

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Для репетиции поп-звезда выбрала темно-зеленый оверсайз-костюм, который состоял из брюк и рубашки из легкой ткани. Наряд Тина Кароль дополнила черными босоножками с острым носком на шпильке. Волосы певица собрала в низкий пучок, а лицо без макияжа скрыла за защитной маской.

Похоже, Тина Кароль и участники "Танцев со звездами" в хорошем настроении перед стартом прямого эфира. Наряду с артисткой предстал и Юрий Горбунов. Он также надел защитную маску, а для репетиции выбрал повседневную одежду: белую футболку, брюки и кроссовки.

Кроме ведущих шоу на паркете репетировали и участники. Похоже, конкуренция между 14 парами царит лишь во время прямого эфира, ведь за кулисами они не только поддерживают друг друга, но и радушно позируют на камеру в полном составе. Совместное фото опубликовал Юрий Горбунов на личной странице в Инстаграме.