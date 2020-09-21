Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова провело декілька днів у сонячній Туреччині. Після повернення пара зробила селфі у таксі, щоб назавжди закарбувати цей момент в пам'яті.

Закохані часто діляться з багатотисячною аудиторією прихильників спільними фото. Так, на особистій сторінці в інстаграмі Юрій вирішив опублікувати фото, яке пара зробила після повернення із відпустки.

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Катя та Юрій позували на задньому сидінні у таксі. Зазвичай вони з'являються перед камерою у красивих та вишуканих вбраннях, проте цього разу подружжя зображено на світлині у джинсових куртках та футболках. Горбунова бачимо у сонцезахисних окулярах з темними лінзами. Його дружина зібрала волосся у зачіску ззаду, а на обличчя не наносила косметику. Осадча є прихильницею природної краси, тому у мережі часто поширює фотографії, де позує без макіяжу.

Проте найбільше увагу привертає те, що пара на селфі зображені із захисними масками на обличчі. Оскільки у світі досі триває пандемія коронавірусу, то під час поїздки у таксі зіркове подружжя використало ці засоби захисту, адже у сучасному світі дуже важливо дбати про власну безпеку та безпеку рідних.

"Вдома!", – коротко підписав фото телеведучий.



Катя Осадча та Юрій Горбунов повертаються з аеропорту / Instagram / @gorbunovyuriy