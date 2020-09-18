Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова відправилося на відпочинок в сонячну Туреччину. Там пара насолоджується часом, проведеним удвох, і вже встигла поділитися першими спільними світлинами.

Колеги телеведучої з нагоди дня народження подарували їй путівку в Туреччину. Вони влаштували зірці маленькі канікули і вона неймовірно рада цьому. Фотографіями з подорожі Катя ділиться на особистій сторінці в інстаграмі.

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Осадча та Горбунов позували на тлі безмежного моря під красивою аркою. Вони ніжно обіймали один одиного та отримували задоволення від кожної миті. Звісно, що поза увагою не залишився образ Катерини.

Look Каті Осадчої

Для прогулянки набережною знаменитість обрала довгу темно-синю сукню на тонких бретелях і з принтом в білий горошок. Аутфіт гарно оголив її плечі та показав красиву засмагу. Сукня була досить легка і гарно майоріла на вітрі. Таке вбрання Катя поєднала з білим взуттям.

Осадча доповнила свій пляжний образ солом'яним капелюхом з ланцюжком. Волосся вона зібрала у хвостик ззаду. Телеведуча є прихильницею натуральної краси, тому вирішила не наносити косметику на обличчя. Завершила look сонцезахисними окулярами.

Юрій позував поруч із коханою у total white look, який складався з футболки, шортів та взуття. Також доповнив пляжний аутфіт капелюхом та окулярами.

Щасливий час = час згадати,

– написала Катя.

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