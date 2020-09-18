Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на отдых в солнечную Турцию. Там пара наслаждается временем, проведенным вдвоем, и уже успела поделиться первыми совместными фотографиями.

Коллеги телеведущей по случаю дня рождения подарили ей путевку в Турцию. Они устроили звезде маленькие каникулы и она невероятно рада этому. Фотографиями из путешествия Катя делится на личной странице в инстаграме.

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Осадчая и Горбунов позировали на фоне бескрайнего моря под красивой аркой. Они нежно обнимали друг одиного и получали удовольствие от каждого мгновения. Конечно, без внимания не остался образ Екатерины.

Look Кати Осадчей

Для прогулки по набережной знаменитость выбрала длинное темно-синее платье на тонких бретелях и с принтом в белый горошек. Аутфит красиво обнажил ее плечи и показал загар. Платье было достаточно легким и развевалось на ветру. Такой наряд Катя соединила с белой обувью.

Осадчая дополнила свой пляжный образ соломенной шляпой с цепочкой. Волосы она собрала в хвостик сзади. Телеведущая является сторонницей натуральной красоты, поэтому решила не наносить косметику на лицо. Завершила look солнцезащитными очками.

Юрий позировал рядом с любимой в total white look, состоящем из футболки, шорт и обуви. Также дополнил пляжный аутфит шляпой и очками.

Счастливое время = время вспомнить,

– написала Катя.

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