Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов провели несколько дней в солнечной Турции. После возвращения пара сделала селфи в такси, чтобы навсегда запечатлеть этот момент в памяти.

Влюбленные часто делятся с многотысячной аудиторией поклонников совместными фото. Так, на личной странице в инстаграме Юрий решил опубликовать фото, которое пара сделала после возвращения из отпуска.

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Катя и Юрий позировали на заднем сиденье в такси. Обычно они появляются перед камерой в красивых и изысканных нарядах, однако на этот раз супруги изображены на фотографии в джинсовых куртках и футболках. Горбунова видим в солнцезащитных очках с темными линзами. Его жена собрала волосы в прическу сзади, а на лицо не наносила косметику. Осадчая является сторонницей естественной красоты, поэтому в сети часто публикует фотографии, где позирует без макияжа.

Однако больше всего внимание привлекает то, что пара на селфи изображена с защитными масками на лице. Поскольку в мире до сих пор продолжается эпидемия коронавируса, то во время поездки в такси звездные супруги использовали эти средства защиты, ведь в современном мире очень важно заботиться о собственной безопасности и безопасности родных.

"Дома!", – коротко подписал фото телеведущий.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов возвращаются из аэропорта / Instagram / @gorbunovyuriy