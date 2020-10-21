Минулого року в телеведучої Алли Мазур виявили онкологію. Вона розпочала лікування одразу після діагностування хвороби і майже поборола рак. Зірка звернулась до всіх українок з проханням бути уважними до свого здоров'я та поділилась корисними порадами.

Ведуча Алла Мазур стала обличчям нового випуску журналу Marie Claire та дала відверте інтерв'ю про лікування раку. Вона зізналась, що дуже хоче, аби ця біда оминула кожну з українок, тому поділилась важливими порадами і настановами з власного досвіду.

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Так, знаменитість зауважила, що злоякісна пухлина молочної залози збільшилась через стресові ситуації. Тому вона радить всім жінкам дбати про свою емоційну стабільність та не накопичувати негатив.

Моя перша порада жінкам: захищайте себе від стресу. В нашому житті його не уникнути. Але займайтесь йогою, виговорюйтесь із подругами, шукайте позитив, ви у себе одна, і всі хвороби справді від нервів,

– наголосила Алла Мазур.

Телеведуча ще на початку боротьби з раком публічно радила обстежуватися в кількох медичних установах. Як з'ясувалось, коли вона вперше звернулась до лікаря з невеликим ущільненням у молочній залозі, мамографія не показала нічого підозрілого. На повторну консультацію Алла Мазур прийшла раніше визначеного терміну, адже ущільнення збільшилося.

Лікар відправив ведучу на біопсію з підозрою на онко, однак у медичному центрі їй сказали приходити за місяць, адже спеціаліст був у відпустці. Тоді вона звернулась до іншої клініки, а відчувши на собі реальність медицини, зрозуміла, чому в Україні так багато онкохворих.

Друга порада – не здаватися. І навіть якщо є відчуття, що вас футболять – шукати інших, більш уважних спеціалістів,

– порадила Алла Мазур.

Для того, аби допомогти українкам ретельно стежити за своїм здоров'ям Алла Мазур подбала про чек-лист для перевірок і обстежень, які варто робити раз у житті, раз у рік і раз на пів року.