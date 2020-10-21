В прошлом году у телеведущей Аллы Мазур обнаружили онкологию. Она начала лечение сразу после диагностирования болезни и почти поборола рак. Звезда обратилась ко всем украинкам с просьбой быть внимательными к своему здоровью и поделилась полезными советами.

Ведущая Алла Мазур стала лицом нового выпуска журнала Marie Claire и дала откровенное интервью о лечении рака. Она призналась, что очень хочет, чтобы эта беда обошла каждую из украинок, поэтому поделилась важными советами и наставлениями из собственного опыта.

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Так, знаменитость отметила, что злокачественная опухоль молочной железы увеличилась из-за стрессовых ситуаций. Поэтому она советует всем женщинам заботиться о своей эмоциональной стабильности и не накапливать негатив.

Мой первый совет женщинам: защищайте себя от стресса. В нашей жизни его не избежать. Но занимайтесь йогой, выговаривайтесь с подругами, ищите позитив, вы у себя одна, и все болезни действительно от нервов,

– подчеркнула Алла Мазур.

Телеведущая еще в начале борьбы с раком публично советовала обследоваться в нескольких медицинских учреждениях. Как выяснилось, когда она впервые обратилась к врачу с небольшим уплотнением в молочной железе, маммография не показала ничего подозрительного. На повторную консультацию Алла Мазур пришла раньше определенного срока, ведь уплотнение увеличилось.

Врач отправил ведущую на биопсию с подозрением на онко, однако в медицинском центре ей сказали приходить через месяц, ведь специалист был в отпуске. Тогда она обратилась в другую клинику, а почувствовав на себе реальность медицины, поняла, почему в Украине так много онкобольных.

Второй совет – не сдаваться. И даже если есть ощущение, что вас футболят – искать других, более внимательных специалистов,

– посоветовала Алла Мазур.

Для того, чтобы помочь украинкам тщательно следить за своим здоровьем Алла Мазур позаботилась о чек-листе для проверок и обследований, которые следует делать раз в жизни, раз в год и раз в пол года.