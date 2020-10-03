Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, разом із чоловіком Потапом нещодавно побувала у сонячній Туреччині. Подружжя вже повернулося із романтичної подорожі, проте артистка не припиняє ділитися атмосферними світлинами.

Зіркове подружжя провело декілька днів на березі моря. Оскільки цього року кордони з більшістю екзотичних країн закриті, то пара вирішила відправитися у популярну серед туристів Туреччину. На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі, Настя поділилася фотографією з романтичної вечері.

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Захід сонця в Туреччині: фото NK

Настя відправилася на вечерю з коханим. Для особливого проведення часу вона обрала стильний та звабливий образ. На фото, яке оприлюднила Каменських, гарно видно її макіяж та зачіску, які додали аутфітові сексуальності.

Проте увагу привертає також неймовірно красива локація закладу, де пара вирішила провести вечір. Потап і Настя поласували смачними стравами на тересі, що розташована на березі моря. Артистка попросила чоловіка зробити фото на тлі заходу сонця. Кадр вийшов надзвичайно атмосферним.

Цей захід сонця закарбувався у моєму серці та пам'яті. Благословенна жити в цьому світі та бачити його красу,

– написала під фото Настя Каменських.



Настя Каменських під час заходу сонця в Туреччині / Instagram / @kamenskux