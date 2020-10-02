Відоме зіркове подружжя Насті Каменської та Потапа нещодавно вирушило на черговий відпочинок у сонячну Туреччину. Закохані показали парний образ, який заворожив мережу.

Популярна українська співачка Настя Каменських поділилась фотографією з чоловіком Потапом на своїй сторінці в інстаграмі. Хоч зараз зірки знаходяться на відпочинку, вони однаково тішать шанувальників новими світлинами.

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Парний образ Насті Каменських і Потапа

Зіркове подружжя позувало перед об'єктивом в одній з кімнат. Настя вирішила обрати total-look у білих тонах. Вона одягнула кроп-топ та мінішорти з високою посадкою та зав'язкою на поясі, що демонструвало її талію та стрункі ноги. Зверху жінка накинула жакет з коричневими ґудзиками.

Свій аутфіт співачка доповнила кількома тонкими браслетами на руці та сережками-кільцями. Також Настя зробила яскравий макіяж: вона поєднала коричневі тіні на верхній повіці зі смарагдовими під очима. Каменських завершила образ, нафарбувавши губи нюдовою помадою.

Репер та продюсер Потап постав у білій футболці з коричневими горизонтальними смужками, поєднавши її з бежевими шортами. Стильно доповнив образ трендовий капелюх у тон.



Настя Каменських та Потап у Туреччині / Instagram / @kamenskux