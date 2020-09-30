Знамените подружжя Потапа і Насті Каменських відправилося на відпочинок в сонячну Туреччину. Пара вже встигла порадувати шанувальників спільними фото, які розлетілися мережею.

Репер та продюсер Потап оприлюднив знімок з дружиною на особистій сторінці в інстаграмі. Вони щасливі, що нарешті вдвох можуть відпочити та насолодитися теплими днями.

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Потап і Настя Каменських в Туреччині

Зіркова пара позувала, сидячи на сходах. Подружжя виглядало досить привабливо та гармонійно. На селфі Потап зображений у чорній сорочці, білих шортах і стильному бежевому капелюсі. На його обличчі видко легку усмішку.

Настя позує поруч із коханим у ніжному look. Вона одягнула подовжену сорочку ніжно-блакитного кольору. Вбрання виконавиця поєднала з білими кросівками. Доповнила романтичний образ лаконічними прикрасами: сережками, ланцюжком та браслетом.

NK, як завжди, виглядала неперевершено. Вона є власницею неймовірної краси і щоразу демонструє її. Артистка вклала волосся у звичні кучері і забрала набік, а на обличчя не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою.

"Хороший баланс", – коротко написав під фото Потап.



Потап і Настя Каменських в Туреччині / Instagram / @ realpotap