Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, після тріумфальної прем'єри нового альбому відправилася в Туреччину. Разом із чоловіком вона влаштувала романтичну відпустку і відпочиває у розкішному готелі на березі моря.

Настя Каменських після насиченої роботи над першим іспаномовним альбомом вирішила порелаксувати з коханим Потапом у сонячній Туреччині. На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала фото у надзвичайно красивій локації.

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Настя ніжилася на сонечку, лежачи на ліжку. Збоку бачимо красиві зелені дерева, а перед артисткою – блакитне море та гори, які зачаровують своєю красою. У такому місці мріє опинитися кожен. Це не лише поєднання різноманітної природи, а й можливість набратися сил та з новим натхненням і запалом повернутися до робочих буднів.

Звісно, що без уваги шанувальників не залишився образ Каменських. Вона позувала у білій мінісукні, піднявши струнку ніжку вверх. Волосся NK вклала у фірмові кучері, а на обличчя не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду. Також на ліжку біля виконавиці бачимо книжки, а в руці вона тримає телефон.

Відпочивати. Усміхатися. Плавати. Повторити,

– написала під фото NK.

Настя Каменських в Туреччині / Instagram / @kamenskux