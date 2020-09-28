Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських влаштувало романтичну відпустку та вкотре відправилось на відпочинок до Туреччини. Схоже, співачка вирішила продовжити літній сезон і прихопила з собою бездоганні вбрання.

Влітку Настя Каменських була як ніколи активна в інстаграмі та завоювала увагу 5-мільйонної аудиторії. Навіть під час карантину вона вирушала на гастролі за кордон і демонструвала стильні образи в ізоляції. У відпустці з Потапом вона фотографується не менше та влаштовує спекотні зйомки в красивих локаціях.

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Настя Каменських постала перед камерою на сходах розкішного будинку та показала кілька ефектних поз.

Образ Насті Каменських

Для фотосесії співачка обрала вишукану сніжно-білу мінісукню з пухнастими смужками на рукавах і внизу. Широке вбрання повністю приховало струнку фігуру зірки, однак завдяки вдалій довжині вона вигідно засвітила свої довгі підтягнуті ніжки.

Сукню Настя Каменських не стала доповнювати прикрасами і аксесуарами. Вона позувала босоніж і без косметики, поставши перед публікою природною і справжньою. Бездоганна зовнішність і природна краса підкорила понад 70 тисяч користувачів.



Настя Каменських на відпочинку в Туреччині / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменських на відпочинку в Туреччині / Фото Instagram / @kamenskux