Звездные супруги Потап и Настя Каменских устроили романтический отпуск и в очередной раз отправились на отдых в Турцию. Похоже, певица решила продлить летний сезон и прихватила с собой безупречные наряды.

Летом Настя Каменских была, как никогда активна в инстаграм и завоевала внимание 5-миллионной аудитории. Даже во время карантина она отправлялась на гастроли за границу и демонстрировала стильные образы в изоляции. В отпуске с Потапом она фотографируется не меньше и устраивает жаркие съемки в красивых локациях.

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Настя Каменских предстала перед камерой на лестнице роскошного дома и показала несколько эффектных поз.

Образ Насти Каменских

Для фотосессии певица выбрала изысканное снежно-белое мини-платье с пушистыми полосками на рукавах и внизу. Широкий наряд полностью скрыл стройную фигуру звезды, однако благодаря удачной длине она выгодно засветила свои длинные подтянутые ножки.

Платье Настя Каменских не стала дополнять украшениями и аксессуарами. Она позировала босиком и без косметики, представ перед публикой естественной и настоящей. Безупречная внешность и природная красота покорила более 70 тысяч пользователей.

Настя Каменских на отдыхе в Турции / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменских на отдыхе в Турции / Фото Instagram / @kamenskux