Звездных супругов Настю Каменских и Потапа смело можно назвать одной из самых романтичных пар украинского шоу-бизнеса. После лет отношений влюбленные продолжают публично признаваться друг другу в чувствах и не скрывают страсть от поклонников.

Настя Каменских и Потап в очередной раз отправились на отдых в Турцию и устроили романтическую прогулку на яхте. Фото из отпуска звезда опубликовала в инстаграм-профиле, а на милых кадрах позировала рядом с любимым.

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Всего через неделю после выхода в свет новый испаноязычный альбом Насти Каменских ECLECTIKA покорил не только украинских и мексиканских слушателей, но и всю Америку. Так, артистка поспешила разделить свой успех от мировой славы с Потапом, который является ее партнером как в семейной жизни, так и в творчестве.

Перед более чем 5-миллионной аудиторией певица призналась мужу в любви и отметила, что именно он "приложил руку" и помог с созданием альбома ECLECTIKA. Она добавила, что в каждую из ее испаноязычных песен Потап вложил душу

Я благодарна тебе за каждый поцелуй, за каждые сладкие объятия и влюбленный взгляд! Спасибо, что ценишь, понимаешь и всегда рядом. Какое счастье быть частью друг друга и иметь возможность создавать вместе! Мой гений... Вместе мы покорим вселенную,

– трогательно написала Настя Каменских.

Фото Насти Каменских в купальнике

В жаркий день звезда отдыхала на палубе яхты в роскошном белом купальнике на завязках, который выгодно подчеркивал ее бюст. Она довершила образ лаконичными цепочками на шее и нежными серьгами. Волосы певица оставила распущенными и естественно волнистыми, а лицо без макияжа скрыла за массивными солнцезащитными очками.

Потап позировал рядом с красавицей-женой в легкой голубой рубашке и белых шортах с принтом. Свой летний look он довершил черными очками. Влюбленные нежно обнимались на фоне фантастических пейзажей и в который раз демонстрировали свою любовь на публику.



Настя Каменских на яхте с Потапом / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменских на яхте с Потапом / Фото Instagram / @kamenskux