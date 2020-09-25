Зіркове подружжя Настю Каменських і Потапа сміливо можна назвати однією з найромантичніших пар українського шоу-бізнесу. Після років стосунків закохані продовжують публічно зізнаватися одне одному в почуттях та не приховують пристрасть від шанувальників.

Настя Каменських і Потап вкотре відправились на відпочинок в Туреччину та влаштували романтичну прогулянку яхтою. Фото з відпустки зірка опублікувала в інстаграм-профілі, а на милих кадрах позувала поряд з коханим.

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Всього за тиджень після виходу в світ новий іспаномовний альбом Насті Каменських ECLECTIKA підкорив не лише українських та мексиканських слухачів, а й всю Америку. Так, артистка поспішила розділити свій успіх від світової слави з Потапом, який є її партнером як в сімейному житті, так і в творчості.

Перед понад 5-мільйонною аудиторією співачка зізналась чоловіку в коханні та зазначила, що саме він "доклав руку" і допоміг зі створенням альбому ECLECTIKA. Вона додала, що в кожну з її іспаномовних пісень Потап вклав душу

Я вдячна тобі за кожен поцілунок, за кожні солодкі обійми і закоханий погляд! Спасибі, що цінуєш, розумієш і завжди поруч. Яке щастя, бути частиною одне одного і мати можливість створювати разом! Мій геній… Разом ми підкоримо всесвіт, – зворушливо написала Настя Каменських.

Фото Насті Каменських в купальнику

У спекотний день зірка відпочивала на палубі яхти в розкішному білому купальнику на зав'язці, який вигідно підкреслював її бюст. Вона довершила образ лаконічними ланцюжками на шиї та ніжними сережками. Волосся співачка залишила розпущеним і природно хвилястим, а обличчя без макіяжу приховала за масивними сонцезахисними окулярами.

Потап позував поряд з красунею-дружиною у легкій блакитній сорочці та білих шортах з принтом. Свій літній look він довершив чорними окулярами. Закохані ніжно обіймались на тлі фантастичних пейзажів та вкотре демонстрували свою любов на публіку.



Настя Каменських на яхті з Потапом / Фото Instagram / @kamenskux



Настя Каменських на яхті з Потапом / Фото Instagram / @kamenskux