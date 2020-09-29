Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, после триумфальной премьеры нового альбома отправилась в Турцию. Вместе с мужем она устроила романтический отпуск и отдыхает в роскошном отеле на берегу моря.

Настя Каменских после насыщенной работы над первым испаноязычным альбомом решила порелаксировать с любимым Потапом в солнечной Турции. На личной странице в Инстаграме звезда опубликовала фото в необычайно красивой локации.

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Настя нежилась на солнышке, лежа на кровати. Сбоку видим красивые зеленые деревья, а перед артисткой – голубое море и горы, которые завораживают своей красотой. В таком месте мечтает оказаться каждый. Это не только сочетание разнообразной природы, но и возможность набраться сил и с новым вдохновением и пылом вернуться к рабочим будням.

Естественно, что без внимания поклонников не остался образ Каменских. Она позировала в белом мини-платье, подняв стройную ножку вверх. Волосы NK уложила в фирменные кудри, а на лицо не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту. Также на кровати возле исполнительницы видим книги, а в руке она держит телефон.

Отдыхать. Улыбаться. Плавать. Повторить,

– написала под фото NK.

Настя Каменских в Турции / Instagram / @kamenskux