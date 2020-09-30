Знаменитые супруги Потап и Настя Каменских отправились на отдых в солнечную Турцию. Пара уже успела порадовать поклонников совместными фото, которые разлетелись по сети.

Рэпер и продюсер Потап обнародовал снимок с женой на личной странице в инстаграме. Они счастливы, что наконец вдвоем могут отдохнуть и насладиться теплыми днями.

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Потап и Настя Каменских в Турции

Звездная пара позировала, сидя на лестнице. Супруги выглядели довольно привлекательно и гармонично. На селфи Потап изображен в черной рубашке, белых шортах и стильной бежевой шляпе. На его лице виднелась легкая улыбка.

Настя позирует рядом с любимым в нежном look. Она надела удлиненную рубашку нежно-голубого цвета. Наряд исполнительница соединила с белыми кроссовками. Дополнила романтический образ лаконичными украшениями: серьгами, цепочкой и браслетом.

NK, как всегда, выглядела великолепно. Она является обладательницей невероятной красоты и каждый раз демонстрирует ее. Артистка уложила волосы в привычные кудри и забрала набок, а на лицо не наносила косметику, хвастаясь натуральной красотой.

"Хороший баланс", – коротко написал под фото Потап.



Потап и Настя Каменских в Турции / Instagram / @ realpotap